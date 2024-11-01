Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Годовой отчет «Роснефти» победил в номинации «Прорыв года»

«Роснефть» победила в крупнейшем российском конкурсе годовых отчетов

close
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» победила в ежегодном конкурсе годовых отчетов, организованном Московской биржей, сообщается на сайте компании.

Отчет «Роснефти» победил в номинации «Прорыв года». Отмечается, что в 2024 году «Роснефть» стала единственным лауреатом конкурса среди нефтегазовых компаний России.

Так, в этом году число участников конкурса увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Заявки подали 106 компаний, из них 14 дебютантов.

Как уточнили в компании, проекты оценивались в два этапа – сначала экспертным советом, затем жюри. В их состав вошли представители саморегулируемых организаций, ведущих консалтинговых фирм, банков, информационных, инвестиционных и рейтинговых агентств.

«Первое место в номинации «Прорыв года» свидетельствует о высокой оценке рынком ежегодной работы по совершенствованию годового отчета компании и улучшению качества раскрытия информации в нем», — говорится в сообщении.

В «Роснефти» рассказали, что годовом отчете компании за 2023 год, слоган которого — «Энергия инноваций», представлены основные операционные и финансовые показатели Компании, ее стратегические планы. Кроме того, в документе раскрыты вопросы, связанные с охраной труда и окружающей среды, а также корпоративным управлением и системой внутреннего контроля.

Напомним, ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи является признанной площадкой, на которой представляют годовые отчеты ведущие российские компании из всех отраслей экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами