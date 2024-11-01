Годовой отчет «Роснефти» победил в номинации «Прорыв года»

«Роснефть» победила в ежегодном конкурсе годовых отчетов, организованном Московской биржей, сообщается на сайте компании.

Отчет «Роснефти» победил в номинации «Прорыв года». Отмечается, что в 2024 году «Роснефть» стала единственным лауреатом конкурса среди нефтегазовых компаний России.

Так, в этом году число участников конкурса увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Заявки подали 106 компаний, из них 14 дебютантов.

Как уточнили в компании, проекты оценивались в два этапа – сначала экспертным советом, затем жюри. В их состав вошли представители саморегулируемых организаций, ведущих консалтинговых фирм, банков, информационных, инвестиционных и рейтинговых агентств.

«Первое место в номинации «Прорыв года» свидетельствует о высокой оценке рынком ежегодной работы по совершенствованию годового отчета компании и улучшению качества раскрытия информации в нем», — говорится в сообщении.

В «Роснефти» рассказали, что годовом отчете компании за 2023 год, слоган которого — «Энергия инноваций», представлены основные операционные и финансовые показатели Компании, ее стратегические планы. Кроме того, в документе раскрыты вопросы, связанные с охраной труда и окружающей среды, а также корпоративным управлением и системой внутреннего контроля.

Напомним, ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи является признанной площадкой, на которой представляют годовые отчеты ведущие российские компании из всех отраслей экономики.