Sber Private Banking запустит новый формат обслуживания состоятельных клиентов

C 1 ноября клиенты Sber Private Banking смогут делиться привилегиями со своими близкими, сообщили в пресс-службе Сбера.

Новый формат позволит близким клиентов пользоваться возможностями линейки вкладов и накопительных счетов с повышенной доходностью, предоставит индивидуальные условия по кредитам, максимальный набор привилегий в путешествиях, скидки в престижные рестораны, юридическую и налоговую поддержку.

Близких можно будет добавить в группу обслуживания и учитывать совместный баланс.

В банке отметили, что это решение для состоятельных клиентов упрощает управление активами и открывает доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов.

«Хотим быть полезными не только в финансовых аспектах, но и в вопросах медицины, образования, наследования, благотворительности и многих-многих других. Это новый уровень доверия, новый уровень отношений. Наша цель — выйти за границы банковского обслуживания и помогать людям и их семьям решать любые жизненные задачи», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Sber Private Banking — подразделение Сбера для владельцев крупного частного капитала.

Ранее аналитическая компания по исследованию банковского рынка Frank RG Frank назвала Sber Private Banking лучшим банком для состоятельных клиентов в России.