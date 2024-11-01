Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Sber Private Banking запустит новый формат обслуживания состоятельных клиентов

C 1 ноября клиенты Sber Private Banking смогут делиться привилегиями с близкими

close
Depositphotos

C 1 ноября клиенты Sber Private Banking смогут делиться привилегиями со своими близкими, сообщили в пресс-службе Сбера.

Новый формат позволит близким клиентов пользоваться возможностями линейки вкладов и накопительных счетов с повышенной доходностью, предоставит индивидуальные условия по кредитам, максимальный набор привилегий в путешествиях, скидки в престижные рестораны, юридическую и налоговую поддержку.

Близких можно будет добавить в группу обслуживания и учитывать совместный баланс.

В банке отметили, что это решение для состоятельных клиентов упрощает управление активами и открывает доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов.

«Хотим быть полезными не только в финансовых аспектах, но и в вопросах медицины, образования, наследования, благотворительности и многих-многих других. Это новый уровень доверия, новый уровень отношений. Наша цель — выйти за границы банковского обслуживания и помогать людям и их семьям решать любые жизненные задачи», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Sber Private Banking — подразделение Сбера для владельцев крупного частного капитала.

Ранее аналитическая компания по исследованию банковского рынка Frank RG Frank назвала Sber Private Banking лучшим банком для состоятельных клиентов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами