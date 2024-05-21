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Frank RG назвал Sber Private Banking лучшим банком для состоятельных клиентов в России

Подразделение Сбера стало победителем номинации «Лучший Private в России»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Подразделение Сбера по управлению крупным частным капиталом Sber Private Banking победил в номинации «Лучший Private в России» премии Frank Private Banking Award 2024, сообщается на сайте Frank RG. Церемония награждения победителей состоялась 21 мая в Москве.

Премию организовала аналитическая компания по исследованию банковского рынка Frank RG. Ее специалисты провели анкетирование 1800 состоятельных клиентов различных банков России в онлайн-формате. Также в рамках исследования более 50 экспертов российского рынка Private Banking, руководителей инвесткоманд и старших клиентских менеджеров приняли участие в глубинных интервью.

Также сообщается, что Sber Private Banking занял призовое место в категории «Программы для наследников private banking».

Напомним, Frank RG ежегодно проводит независимый аудит финансовых услуг для состоятельных клиентов. В этом году эксперты агентства изучили тренды, потребности и предпочтения российских миллионеров, а также оценили качество услуг и сервис банков для состоятельных клиентов/

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