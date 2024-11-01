Роспатент зарегистрировал права «РВБ» на товарные знаки Wildberries

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подтвердила переход прав на товарные знаки Wildberries к ООО «РВБ» — объединенной компании онлайн-ритейлера и оператора наружной рекламы Russ. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании.

В пользу «РВБ» перешли права в отношении 28 объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая «Ягодки», а также информационных системах компании.

Напомним, Wildberries&Russ (ООО «РВБ») образована в результате слияния компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Основательница маркетплейса Татьяна Ким возглавила объединенную компанию.

В июне Wildberries объявила об объединении с Группой Russ для создания новейшей цифровой торговой платформы.

В июле ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в объединенную компанию Wildberries и Russ. Тогда же компания подала заявки в Роспатент на регистрацию отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности.

В октябре в объединенную компанию были переданы активы Группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО «Русс Аутдор», являющегося правообладателем товарных знаков Russ.