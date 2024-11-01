В Москве резко сократилось число дешевых квартир

Предложение самых дешевых квартир в новостройках Москвы за последний год уменьшилось на 25%. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум» (есть у «Газеты.Ru»).

По данным аналитиков, в сентябре 2024 года на рынке предлагалось 12,5 тыс. квартир и апартаментов в различных ценовых сегментах, тогда как годом ранее их было 16,6 тыс.

В массовых новостройках количество квартир стоимостью до 10 млн рублей (в этом сегменте жилье до этой суммы считается самым дешевым) упало до 4,5 тыс., что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом, когда таких объектов было 6 тыс. В новостройках бизнес-класса число лотов стоимостью до 15 млн рублей (самое доступное в этом сегменте) снизилось до 3,6 тыс. с 4,5 тыс. годом ранее, что означает сокращение на 20%. Также на продажу выставлено только 183 премиальных квартиры и апартамента в новостройках стоимостью до 20 млн рублей (самое дешевое в этой категории), тогда как годом ранее их было 517. Таким образом, предложение в этой категории сократилось на 75%.

«Наиболее активно сейчас раскупаются самые ликвидные помещения (которые можно быстро и выгодно продать. — Прим. ред.) небольших площадей с минимальной общей стоимостью», — прокомментировал акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

По его словам, особой популярностью в последние три-четыре года пользуются евроформаты, которые позволяют сэкономить за счет меньшей площади при сохранении функциональности пространства для жизни.

«Быстрому вымыванию квартир с самыми доступными бюджетами в премиум-классе способствовал всплеск инвестиционного спроса. В условиях нестабильной экономики многие состоятельные покупатели стремились диверсифицировать свои сбережения за счет покупки относительно недорогих студий и однокомнатных квартир, которые легче перепродать или сдать в аренду», — отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

На рынке элитного и делюкс-жилья структура предложения остается более сбалансированной. В сентябре 2024 года количество объектов стоимостью до 100 млн рублей составило 285, что на 12% меньше, чем годом ранее, когда таких объектов было 323.

«Девелоперы в высоком ценовом сегменте стараются поддерживать разнообразие объектов по цене. Аудитория рынка очень разнообразна по целям и бюджетам, поэтому мы наблюдаем, как быстро раскупаются сравнительно недорогие резиденции, после чего возрастает спрос на самые дорогие объекты», — рассказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Исследование было проведено в октябре.

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