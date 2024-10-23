Депутат предложил индексировать пенсии по реальной инфляции

Повышение пенсий россиян должно соответствовать реальной, а не прогнозируемой инфляции. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат областной думы Анатолий Никитин.

Он также подчеркнул необходимость увеличения льготных программ для пенсионеров с хроническими заболеваниями, особенно в сельской местности, где доступ к медицинской помощи и инфраструктуре ограничен, а расходы на транспорт выше, чем в городах.

По словам Никитина, в 2024 году в России увеличится количество социальных программ для пожилых граждан. Уже сегодня действует около 15 программ, направленных на снижение финансовой нагрузки с пенсионеров. В их числе бесплатная диспансеризация, геронтологические исследования, обучение новым навыкам и серебряное волонтерство. Также предусмотрены льготы на оплату проезда, коммунальных услуг, налогов и санаторно-курортного лечения.

«Социально ответственные компании также поддерживают пенсионеров, предоставляя скидки на товары и услуги. Например, многие продуктовые сети предлагают скидки до 10% в специальные часы. Пенсионеры могут приобретать билеты в театры и музеи по сниженным ценам, а некоторые бизнесы направляют средства на благотворительные проекты, поддерживая программы достойного старения», — отметил Никитин.

Кроме того, по мнению Никитина, важным направлением станет создание социальных ярмарок и введение социальных карт, которые позволят пенсионерам экономить до 10-15% на товарах повседневного спроса. Например, в Московской области со средней пенсией в 22 тыс. рублей можно сэкономить 3 тыс. рублей, заключил Никитин.

По данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в этом году составляет 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее пенсионерам рассказали, как сэкономить на медицине.