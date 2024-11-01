Россияне рассказали о своем отношении к распродажам

Почти половина — 44% — опрошенных россиян настроены к распродажам скептически, считая их лишь маркетинговым ходом для увеличения продаж. Однако каждый пятый (19%) видит в сезонных скидках возможность приобрести товары по сниженной цене для себя и своих близких. Это следует из опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» среди читателей. Результаты есть у «Газеты.Ru».

31% опрошенных относятся к скидкам равнодушно и готовы делать покупки по любой цене.

Большинство участников (62%) не уделяют особого внимания распродажам, хотя предпочитают приобретать товары со скидкой, когда это возможно. Только 7% россиян называют себя настоящими охотниками за скидками, а 17% признаются, что практически не следят за распродажами.

Подготовка к сезону распродаж не является распространенной практикой: 52% респондентов не планируют свои покупки заранее. Те, кто готовится к скидкам, предпочитают сравнивать цены на нужные товары в разных магазинах (35%), отслеживать рекламу (6%) или составлять список желаемых товаров (4% участников исследования).

Что касается ожидаемых скидок, мнения разделились: 20% респондентов рассчитывают на снижение цен в 30-50%, 19% — на дисконт в 50-70%. Более 70%-ной скидки ждут 14% участников, а каждый третий (32%) не ожидает значительных скидок или затруднился ответить.

По расходам мнения также варьируются: 45% пока не знают, сколько планируют потратить, 17% планируют вложиться в сумму менее 2 тыс. рублей, а 25% планируют траты от 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

Наиболее популярными категориями товаров на распродажах стали одежда (55% опрошенных), бытовая техника (38%), косметика и бытовая химия (22%), продукты питания (22%) и гаджеты (21%). Среди мест для покупок лидируют маркетплейсы (47% респондентов), торговые центры (21%) и супермаркеты (6%).

Опрос, проведенный 29-30 октября, охватил более 12 тыс. респондентов из 50 регионов России.

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