Бизнесмены смогут подтверждать устраненные нарушения одним кликом

Российские предприниматели смогут подтвердить устраненные нарушения с телефона с помощью мобильного приложения «Инспектор». Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин на Всероссийском форуме контрольных органов — 2024.

Приложение разработано Минэком совместно с Минцифрой. По замыслу властей, его новый функционал сделает дистанционные проверки удобнее и ускорит их. С обновлением приложение позволит не только фиксировать результаты проверок, но и в считанные минуты подтверждать исправление замечаний. Инициатива нацелена на снижение административной нагрузки и улучшение взаимодействия бизнеса с властями.

Приложение «Инспектор» уже активно используется: за время его работы проведено свыше 3,8 тыс. дистанционных проверок и профилактических мероприятий. Приложение обеспечивает полную идентификацию участников через учетную запись Госуслуг и фиксирует их геолокацию. Все данные о проверках передаются в систему Генпрокуратуры, формируя доказательную базу и повышая прозрачность процедур.

«Система проверок станет проще и удобнее: приложение снимает лишнюю нагрузку с бизнеса, позволяет быстрее завершать проверки, а главное – исключает коррупционные риски, ведь все фиксируется на видео», — пояснил статс-секретарь и замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

В ближайшее время приложение обретет новую функцию — возможность отправлять фото, видео или документы в качестве подтверждения устранения нарушений. Уведомления о нарушениях будут поступать на Госуслуги, а предприниматели смогут по чеклисту отмечать выполненные требования и отправлять материалы инспекторам. Приложение будет работать даже в офлайн-режиме, что поможет бизнесменам в зонах со слабым интернетом: данные передадутся инспекторам при подключении к сети.

«Предприниматели смогут быстрее реагировать на замечания и устранять нарушения, экономя время и снижая административные барьеры», — отметил Вдовин.

Эксперимент уже охватывает 10 федеральных органов, включая Минкультуры, Минпромторг, МЧС и Росздравнадзор, а количество проверок с использованием приложения достигло почти 4 тыс. В планах расширить проект на новые регионы и еще 5 ведомств, подчеркнул Вдовин.

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