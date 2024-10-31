Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнесмены смогут подтверждать устраненные нарушения одним кликом

Минэкономразвития: бизнес сможет подтвердить устранение нарушения с телефона

close
Global Look Press

Российские предприниматели смогут подтвердить устраненные нарушения с телефона с помощью мобильного приложения «Инспектор». Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин на Всероссийском форуме контрольных органов — 2024.

Приложение разработано Минэком совместно с Минцифрой. По замыслу властей, его новый функционал сделает дистанционные проверки удобнее и ускорит их. С обновлением приложение позволит не только фиксировать результаты проверок, но и в считанные минуты подтверждать исправление замечаний. Инициатива нацелена на снижение административной нагрузки и улучшение взаимодействия бизнеса с властями.

Приложение «Инспектор» уже активно используется: за время его работы проведено свыше 3,8 тыс. дистанционных проверок и профилактических мероприятий. Приложение обеспечивает полную идентификацию участников через учетную запись Госуслуг и фиксирует их геолокацию. Все данные о проверках передаются в систему Генпрокуратуры, формируя доказательную базу и повышая прозрачность процедур.

«Система проверок станет проще и удобнее: приложение снимает лишнюю нагрузку с бизнеса, позволяет быстрее завершать проверки, а главное – исключает коррупционные риски, ведь все фиксируется на видео», — пояснил статс-секретарь и замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

В ближайшее время приложение обретет новую функцию — возможность отправлять фото, видео или документы в качестве подтверждения устранения нарушений. Уведомления о нарушениях будут поступать на Госуслуги, а предприниматели смогут по чеклисту отмечать выполненные требования и отправлять материалы инспекторам. Приложение будет работать даже в офлайн-режиме, что поможет бизнесменам в зонах со слабым интернетом: данные передадутся инспекторам при подключении к сети.

«Предприниматели смогут быстрее реагировать на замечания и устранять нарушения, экономя время и снижая административные барьеры», — отметил Вдовин.

Эксперимент уже охватывает 10 федеральных органов, включая Минкультуры, Минпромторг, МЧС и Росздравнадзор, а количество проверок с использованием приложения достигло почти 4 тыс. В планах расширить проект на новые регионы и еще 5 ведомств, подчеркнул Вдовин.

Ранее в ГИБДД предложили дополнить «Госуслуги. Авто» функцией проверки полиса ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами