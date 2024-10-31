Песков не смог произнести сумму, требуемую российскими телеканалами от Google

Два ундециллиона рублей, которые российские телекомпании требуют от американской корпорации Google, — это символическая цифра. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Ундециллион — это единица с 36 нулями.

«Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о сумме требований к Google.

По его словам, эти требования демонстрируют суть претензии российских каналов к Google, которая не должна ограничивать действия вещателей РФ.

Песков считает, что это должно стать поводом для руководства американской корпорации обратить внимание на эту ситуацию и исправить ее. Это наилучшее, что могут сделать в Google, добавил представитель Кремля.

29 октября РБК сообщил, что российские телекомпании потребовали в суде у Google два ундециллиона рублей из-за блокировки их аккаунтов в YouTube. Пострадавшими в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и другие.

Ранее Google подала иск к российским телеканалам.