Wildberries до конца года расширит складской комплекс в Рязани

До конца 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ введет в эксплуатацию вторую очередь логоцентра в Рязанской области, сообщает пресс-служба маркетплейса. Соответствующее разрешение компания уже получила.

В компании отметили, что склад уже готов к высокому сезону и демонстрирует рекордные показатели: за прошедшие сутки на складе разложили на 111% единиц товаров больше, чем в начале октября.

С вводом в эксплуатацию второй очереди логоцентра местные производители и продавцы смогут сократить расходы на логистику до других объектов.

В Wildberries добавили, что это позволит увеличить обороты партнеров и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Также с вводом в эксплуатацию для нескольких тысяч местных жителей появятся новые рабочие места.

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей России – в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении.