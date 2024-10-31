Сбер повысил ставки по популярным депозитам

Во Всемирный день сбережений, 31 октября, Сбер увеличил ставки до 21% годовых по вкладам «Лучший %» и «СберВклад», сообщает пресс-служба банка.
В банке отметили, что выгоднее всего открывать вклады на 7 месяцев.
При открытии вклада «СберВклад» необходимо выполнять ряд условий, среди которых оплата покупок по карте Сбера от 30 тыс. рублей в месяц.
Для пользователей «СберПремьер» максимальная ставка по депозитам достигла 21,5%, «СберПервого» — 22%.
Премиальные клиенты могут открыть вклад линейки «Лучший %» под максимальные проценты на стандартных условиях, которые действуют для всех клиентов банка.