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Сбер повысил ставки по популярным депозитам

Во Всемирный день сбережений Сбер увеличил максимальные ставки по ряду вкладов

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Depositphotos

Во Всемирный день сбережений, 31 октября, Сбер увеличил ставки до 21% годовых по вкладам «Лучший %» и «СберВклад», сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что выгоднее всего открывать вклады на 7 месяцев.

При открытии вклада «СберВклад» необходимо выполнять ряд условий, среди которых оплата покупок по карте Сбера от 30 тыс. рублей в месяц.

Для пользователей «СберПремьер» максимальная ставка по депозитам достигла 21,5%, «СберПервого» — 22%.

Премиальные клиенты могут открыть вклад линейки «Лучший %» под максимальные проценты на стандартных условиях, которые действуют для всех клиентов банка.

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