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Siemens вложила деньги в компанию США

Siemens купила американскую Altair Engineering за $10 млрд

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Global Look Press

Немецкая Siemens купила американскую компанию в области информационных технологий Altair Engineering за $10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Возможности Altair в области моделирования, высокопроизводительных вычислений, обработки данных и искусственного интеллекта вместе с Siemens Xcelerator создают самое полное в мире портфолио проектирования и моделирования на основе искусственного интеллекта», — утверждает генеральный директор Siemens AG Роланд Буш.

Он добавил, что между компаниями была заключена сделка в размере $113 за акцию Altair, и общая сумма продажи составила примерно $10 млрд.

До этого компания Siemens нарушила контрактные обязательства и не поставила на строящуюся в Турции атомную электростанцию «Аккую» необходимое оборудование.

По словам вице-премьера России Александра Новака, в итоге необходимая техника была закуплена у других поставщиков из дружественных стран, первая партия уже доставлена к месту строительства.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на запуск АЭС «Аккую» в следующем году.

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