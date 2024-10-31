Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на ноябрь

При оптимистичном сценарии доллар в ноябре будет стоить 94-99 рублей, евро — 104-109 рублей, а юань — 13,4-13,8 рубля. В случае пессимистичного развития событий курс американской валюты составит 100-105 рублей, европейской — 110-115 рублей, китайской — 13,9-14,3 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

»Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября осуществляет покупку иностранной валюты и золота на сумму 71,8 млрд рублей. В свою очередь объем продаж валюты ЦБ РФ в июле — декабре 2024 года составит 8,4 млрд рублей в день. Таким образом, нетто-продажи валюты за этот период вырастут до 5,3 млрд рублей в день против 0,200 млрд рублей в сентябре. Ежедневные объемы нетто-продаж юаней вырастут более чем в 25 раз. Увеличение ликвидности юаня снизит его нехватку на рынке и тем самым стабилизирует курс рубля», — отметил Щербаченко.

По его словам, укреплению рубля может способствовать повышение ключевой ставки до 21%: рост ключевой ставки обычно укрепляет рубль, поскольку люди предпочитают держать сбережения в рублях, на депозитах, что приводит к снижению объема валюты и ее продажи. Снижение ключевой ставки, в свою очередь, может ослабить рубль, так как интерес к рублям снижается и увеличивается спрос на валюту, добавил экономист.

Щербаченко уточнил, что президентские выборы в США в ноябре 2024 года могут повлиять на валютные курсы. Экономист уверен, что возможная победа Дональда Трампа может укрепить доллар. После победы Трампа на выборах 2016 года доллар вырос на 5%, а после его поражения в 2020 году упал на такую же величину, уточнил Щербаченко, добавив, что это может указывать на возможное укрепление доллара при его победе в 2024 году.

30 октября доллар на внебиржевом рынке стоит чуть выше 97 рублей, евро — чуть более 105 рублей. Курс юаня на закрытии торгов Мосбиржи в среду составил 13,6 рубля.

Ранее экономист назвал два плюса слабого рубля.

