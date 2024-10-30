«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с пандемии

Индекс кредитной сознательности (ИКС) россиян по итогам третьего квартала 2024 года снизился до 1,51 пункта, что стало минимумом с середины 2020 года. Об этом сообщило РБК.

Этот показатель рассчитывает бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» на основе данных о платежном поведении клиентов банков при выплате кредитов.

ИКС за июль--сентябрь этого года уменьшился на 0,06 пункта. Как отмечает издание, он начал снижаться еще в конце 2023 года и с тех пор потерял 0,27 пункта.

Это самое затяжное сокращение показателя, которое фиксировало «Скоринг Бюро» за все время замеров.

Для оценки ИКС используется информация о динамике просроченной задолженности с учетом вероятности переката ранней просроченной задолженности в более «тяжелые» по длительности категории, пояснил гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Падение индекса, подчеркнул он, связано с увеличением частоты выхода заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей.

Лагуткин также рассказал, что по итогам августа около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке — это почти на миллион больше, чем в конце прошлого года.

Накануне сообщалось, что Центробанк разрешил банкам обмениваться шифрованными данными о счетах клиентов для оценки их долговой нагрузки.

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