«Аэрофлот» одним из первых в отрасли ввел в эксплуатацию отечественное ПО для пилотов

«Аэрофлот» одним из первых в отрасли ввел в эксплуатацию отечественное ПО «Электронный портфель пилота», сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пилоты авиакомпании используют «Электронный портфель пилота» при подготовке к рейсу и в процессе полета. В приложении собрана полетная документация, включая навигационные карты, руководства по летной эксплуатации, MEL и сборник действий экипажа в нештатных ситуациях.

Также в «Электронном портфеле пилота» впервые реализована система «все в одном»: электронное полетное задание, схемы, отчет о выполнении рейса и другое.

Как отметили в авиакомпании, отечественное ПО превосходит по качеству аналогичные продукты иностранных производителей.

Напомним, разработка «Электронного портфеля пилота» началась в марте 2024 года совместно с российским провайдером аэронавигационных данных СЗ РЦАИ.

В будущем пилоты и бортпроводники «Аэрофлота» будут использовать отечественные планшеты с ПО «Аврора». Для этого авиакомпания уже закупила более 7 400 устройств.

Для кабинных экипажей разработано ПО CrewTab, которое будет использоваться при обслуживании пассажиров. Оно появится на всех рейсах авиакомпании уже в ноябре.