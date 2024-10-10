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Производители сахара в ЕС столкнулись с убытками

Bloomberg: рост поставок с Украины обрушил доходы сахарных компаний Европы

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Depositphotos

Европейские сахарные компании столкнулись с резким падением прибыли из-за роста поставок и снижения цен на продукт. Об этом пишет Bloomberg .

Крупнейший производитель сахара в Европе Suedzucker сообщил о сокращении операционной прибыли своего сахарного подразделения на 81% в первом полугодии. Австрийский производитель Agrana зафиксировал снижение операционной прибыли на 49%. Associated British Foods Plc также предупредила о снижении прибыли.

Причиной финансовых трудностей стало увеличение предложения сахара на рынке. Ожидается, что производство сахара в ЕС вырастет более чем на 6% в сезоне 2024-25 годов из-за расширения посевных площадей и повышения урожайности сахарной свеклы. Кроме того, на рынок повлиял рост импорта с Украины.

Средние цены на сахар в ЕС упали примерно на 8% в этом году, согласно данным Европейской комиссии. По долгосрочным контрактам цены еще ниже, что вынуждает большинство производителей продавать продукцию ниже себестоимости.

«Текущая крайне неблагоприятная рыночная ситуация окажет негативное влияние на прибыль группы Agrana в 2024-25 финансовом году», — заявил генеральный директор компании Штефан Бюттнер.

До этого врач предупредила о развитии смертельно опасных болезней из-за сладкой газировки.

Ранее ученые выяснили , как сахар нарушает обмен веществ.

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