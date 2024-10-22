Названы самые выгодные способы вложений

Размещение средств во вкладах и на накопительных счетах остается одним из самых безопасных и выгодных способов вложения для россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист отметил, что при ключевой ставке в 19% предложения по этим банковским продуктам становятся особенно привлекательными. Балынин рекомендовал россиянам разместить средства на накопительном счете и дождаться итогов заседания ЦБ 25 октября 2024 года.

Балынин подчеркнул, что снижение ключевой ставки в ближайшее время не предвидится, а ее возможное увеличение до 20% может привести к росту ставок по депозитам.

«Это позволит в ноябре 2024 года разместить средства на вклад под еще более выгодные условия. На сегодняшний день ставки по вкладам и накопительным счетам достигают 21%, а сумма, размещенная россиянами на банковских вкладах, уже превышает 50 трлн рублей, увеличившись на 25% с августа 2023 года», — отметил эксперт.

По прогнозу экономиста, большинство россиян продолжат использовать вклады для сбережений. Несмотря на отсутствие резкого роста числа вкладчиков, общая сумма средств на вкладах будет расти высокими темпами, уверен Балынин.

По оценке ЦБ, более 40% россиян уже используют банковские вклады как способ сохранения и приумножения своих сбережений.

Ранее сообщалось, что жители Центральной России хранят на вкладах 25 трлн рублей.