Стало известно, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году

С 1 января 2025 года размер налогового вычета на второго ребенка вырастет до 2,8 тыс. рублей, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

Вычет за одного ребенка останется на уровне 1,4 тыс. рублей, уточнил собеседник издания. За третьего и каждого последующего ребенка он составит 6 тыс. рублей. Размер налогового вычета за ребенка-инвалида повысят до 12 тыс. рублей.

Более того, со следующего года россиянам больше не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя будут все необходимые сведения о детях.

В следующем месяце в России повысят пенсии работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Кроме того, граждане, отметившие в октябре 80-летие, с 1 ноября начнут получать доплату к пенсии за возраст.

Ранее в Госдуме рассказали, как будет происходить индексация пенсий россиян в 2025 году.