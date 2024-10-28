Россиянам назвали пять рисков при сдаче квартиры

Первый риск, с которым сталкиваются россияне при сдаче квартиры, — повреждение имущества. Об этом «Газете.Ru» сказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Недобросовестные арендаторы могут нанести ущерб как самой квартире, так и ее оборудованию. Чтобы избежать подобных ситуаций, арендодателям рекомендуется обязательно заключать договор аренды и брать паспортные данные всех проживающих», — отметил Ракута.

Второй риск — превышение количества жильцов. По словам Ракуты, арендодатель договаривается с одним человеком, а по факту в квартире могут проживать два-три человека. Это может вызывать неудобства и не соответствовать условиям договора, поэтому важно прописывать количество жильцов в договоре, уверен брокер.

Третий риск — неполный учет имущества. По словам Ракуты, арендодатели должны документировать имущество, передаваемое в пользование, с помощью фото- и видеосъемки на момент передачи ключей. Это поможет избежать споров в будущем, пояснил брокер.

Четвертый риск — ответственность за ущерб. Все вопросы, связанные с причинением ущерба соседям или самой квартире, должны быть оговорены в договоре, где арендатор обязуется соблюдать меры предосторожности, такие как пожарные нормы, уточнил Ракута.

Пятый риск — задержка оплаты. По словам брокера, нередки случаи, когда арендаторы просят отсрочить платежи или разбить депозиты. В таких ситуациях арендодателю сложно быстро выселить жильца, что ведет к финансовым потерям. Однако, если задержка платежа составляет более 50 дней, собственник может потребовать освободить квартиру и удержать депозит, заключил Ракута.

Несмотря на эти риски, брокер ожидает рост числа арендодателей в 2025 году.

По данным «Домклик», месячный доход при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования) составит порядка 42 тыс. рублей.

Ранее стало известно, где больше всего подорожала аренда жилья.