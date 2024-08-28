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Стало известно, на чем планирует зарабатывать Аргентина

Аргентина планирует удвоить экспорт металлов к 2027 году

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Shutterstock/FOTODOM

Экспорт горнодобывающей продукции Аргентины более чем удвоится к 2027 году, достигнув около $10 млрд по сравнению с $4 млрд в текущем году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретаря по горнодобывающей промышленности страны Луиса Лусеро.

По словам Лусеро, ключевым фактором роста экспорта станет литий, используемый в производстве электрических батарей. Ряд проектов по добыче этого металла должен выйти на производственную мощность уже в конце 2023 года.

«У Аргентины есть важное окно возможностей с литием и медью, чтобы стать поставщиком в международной торговле этими металлами», — заявил секретарь.

Лусеро отметил, что к концу 2024 года или началу 2025 года Аргентина может достичь годовой мощности в 200 тыс. тонн эквивалента карбоната лития (LCE), что превышает некоторые предыдущие прогнозы правительства. В настоящее время этот показатель составляет чуть менее 140 тыс. тонн.

До этого стало известно, что правительство Аргентины решило снизить налог на импорт с 17,5% до 7,5% в попытке ускорить спад инфляции. В июле инфляция составила 4%, что значительно ниже декабрьских 26%, однако с начала года она достигла 90%.

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