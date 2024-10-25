Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ПСБ обсудил с главой Чувашии меры поддержки региона

Петр Фрадков: ПСБ и Чувашия заинтересованы в развитии экономики региона

close
Пресс-служба ПСБ

ПСБ продолжит поддерживать Чувашию в различных сферах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщает пресс-служба банка.

Фрадков отметил, что ПСБ активно поддерживает региональные инфраструктурные инициативы республики и помогает развивать жилищное строительство.

Также Фрадков обсудил с председателем федерации легкой атлетики Чувашии Владиславом Антоновым вопросы развития детско-юношеского спорта в республике, а также совершенствование имеющейся спортивной инфраструктуры в регионе.

«Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых сегодня тем свидетельствуют о взаимных интересах ПСБ и Чувашской Республики в дальнейшем развитии инвестиционной и социально-экономической сфер. ПСБ оказывает всестороннюю поддержку республике и ведущим предприятиям ОПК Чувашии, содействует реализации машиностроительного и кадрового потенциала», — отметил Фрадков.

Также председатель ПСБ заявил о готовности банка участвовать в различных мерах поддержки партнеров Чебоксарского электроаппаратного завода.

«За последние годы ПСБ стал для Чувашии настоящим стратегическим партнером. Вместе планируются и получают успешную реализацию нужные для республики и ее жителей инициативы и проекты, в том числе социальной направленности», — отметил Олег Николаев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами