Глава ПСБ обсудил с главой Чувашии меры поддержки региона

ПСБ продолжит поддерживать Чувашию в различных сферах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщает пресс-служба банка.

Фрадков отметил, что ПСБ активно поддерживает региональные инфраструктурные инициативы республики и помогает развивать жилищное строительство.

Также Фрадков обсудил с председателем федерации легкой атлетики Чувашии Владиславом Антоновым вопросы развития детско-юношеского спорта в республике, а также совершенствование имеющейся спортивной инфраструктуры в регионе.

«Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых сегодня тем свидетельствуют о взаимных интересах ПСБ и Чувашской Республики в дальнейшем развитии инвестиционной и социально-экономической сфер. ПСБ оказывает всестороннюю поддержку республике и ведущим предприятиям ОПК Чувашии, содействует реализации машиностроительного и кадрового потенциала», — отметил Фрадков.

Также председатель ПСБ заявил о готовности банка участвовать в различных мерах поддержки партнеров Чебоксарского электроаппаратного завода.

«За последние годы ПСБ стал для Чувашии настоящим стратегическим партнером. Вместе планируются и получают успешную реализацию нужные для республики и ее жителей инициативы и проекты, в том числе социальной направленности», — отметил Олег Николаев.