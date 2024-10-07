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В KLM сочли нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба

Авиакомпания KLM сочла нечестной конкуренцию с КНР из-за российского неба

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Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявил, что руководство Евросоюза должно принять меры, чтобы поспособствовать конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими. Ее слова приводит NPO.

Она напомнила, что с 2022 года воздушное пространство РФ закрыто для самолетов ЕС, что увеличивает время перелета из Европы в Азию для европейских перевозчиков на два—четыре часа, а это означает более дорогие цены на билеты. По ее словам, китайские авикомпании получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через воздушное пространство России.

«Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции», — заявила она.

До этого некоторые перевозчики отказались от рейсов в Китай, в частности речь идет о British Airways, которые намерены отказаться от перелетов из Лондона в Пекин на год.

В конце сентября сообщалось, что иностранные авиаперевозчики заняли 40% российского рынка международных перевозок, что превышает исторические показатели. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Ранее российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за новых сборов.

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