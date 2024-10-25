Экономист призвал ставить интересы государства выше корпоративных

Продление льготного режима добычи на месторождении им. Филановского компании «Лукойл» избыточно, поделился мнением эксперт нефтегазового комплекса, кандидат политических наук Валерий Андрианов в своей колонке в «Независимой газете».

По его словам, после принятия поправки в Налоговый кодекс, согласно которой на 5 лет продлевается льгота по НДПИ для месторождения им. Филановского, налог на прибыль для проекта «Лукойла» повысится до 34%.

«Такая мера, по оценкам, только в 2025 году обойдется и без того дефицитному бюджету нашей страны примерно в 45 млрд рублей, а всего за новых 5 лет действия льготы эта цифра превысит 160 млрд рублей. Если льгота служит «удочкой», на которую можно поймать крупную рыбу, то подобные потери для казны могли бы быть оправданными», — отметил он.

Андрианов добавил, что выдающийся советский нефтяник Владимир Юрьевич Филановский, именем которого названо месторождение, всегда ратовал за интересы государства и считал, что недра вообще не должны разрабатывать частные компании.

«Повышенную доходность проекта отмечали и независимые аналитики. Так, Bank of America Merrill Lynch в июне 2017 года оценивал долларовый IRR месторождения на уровне 27 % (при цене на нефть в $ 70 что соответствует текущим котировкам). По оценке банка, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) месторождения составлял $ 6,5 млрд. и был наибольшим среди показателей новых крупных добычных проектов России того времени», — сказал Андрианов.

Он добавил, что сегодня в портфеле активов «Лукойла» нет новых крупных добычных проектов, требующих значительных инвестиций.

«Об этом свидетельствуют и цифры из отчетности компании: в 2015-2021 гг. (период, за который доступны публичные данные) среднегодовой объем капитальных вложений «Лукойла» в добычные проекты на территории России составлял около 300 млрд рублей. Но показатель за 2021 год оказался существенно ниже среднего – 256 млрд рублей, что может говорить об отсутствии у компании широких перспектив по развитию добычи в стране», — отметил он.

Андрианов подчеркнул, что из-за продления льготного режима недополученные бюджетом средства «придется кому-то компенсировать».