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Строительство винодельни российской компании в Италии затянулось из-за санкций

Строительство винодельни российской Simple Group в Италии затянули из-за санкций

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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Сроки окончания строительства винодельни российской Simple Group в Италии сместились на год из-за санкций, рассказал совладелец компании Максим Каширин. Его слова приводит РБК.

Изначально планировалось закончить в 2024-м, однако из-за сложностей с западным финансированием срок сдвинулся на следующий календарный год, поделился Каширин.

На фоне проблем с иностранным финансированием Simple Grouр решила впервые выпустить облигации для диверсификации каналов получения средств. Размещение бумаг запланировано на 15 ноября. Сбор заявок пройдет 12 ноября. Объем первого выпуска составит 1 млрд рублей.

Simple Group является одним из крупнейших в России импортеров алкоголя. В Италии компания владеет винодельческим хозяйством Bertingа в Кьянти Классико. Земли были приобретены в 2014 году.

Ранее в Минфине высказались о повышении пошлин на импортное вино до 50%.

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