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В Минэк подвели итоги саммита БРИКС в Казани

Решетников: партнерство стран внутри БРИКС активно развивается

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сотрудничество стран внутри БРИКС активно развивается, прокомментировал итоги завершившегося в Казани саммита объединения министр экономического развития РФ Максим Решетников.

За семь месяцев 2024 года торговля России со странами БРИКС выросла почти на 14% и составила $183 млрд. При этом по итогам первого полугодия доля расчетов в национальных валютах достигла 89%, что в три раза превышает значение трехлетней давности, отметил глава Минэк.

Решетников также напомнил, что под председательством РФ в этом году был выработан ряд значимых решений. Так, в торговле был запущен неформальный механизм консультаций по вопросам ВТО на уровне делегаций БРИКС, а также была согласована рамочная основа по сотрудничеству в сфере борьбы с изменением климата и устойчивому развитию. Кроме того, участники объединения «сверили часы» по линии особых экономических зон и создали рабочую группу по туризму.

«Оцениваем итоги председательства России положительно. Продолжаем работу с партнерами, в том числе с заинтересованными во вступлении в союз странами», — подытожил министр.

Россия приняла эстафету председательства в БРИКС с 1 января 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о перспективе присоединения Турции к работе БРИКС.

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