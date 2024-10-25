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Мошенники начали искать подставных лиц через игры и сайты знакомств

Мошенники стали искать поставных лиц на сайтах знакомств, в играх и чатах дома

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Мария Девахина/РИА Новости

Мошенники начали искать подставных людей для вывода на их карты украденных денег через сайты знакомств, игровые и домовые чаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей банков и компаний по информационной безопасности.

Таких подставных банковских клиентов называют дропами или дропперами. Злоумышленники привлекают людей возможностью легкого заработка и даже предлагают игровое «золото». При этом часто вовлеченные даже не подозревают, что участвуют в чем-то незаконном.

С 25 июля российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если получатель денег внесен в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. До этого регулятор расширил список признаков незаконных операций до шести пунктов.

Ранее россиян предупредили о новой схеме кражи данных в Telegram.

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