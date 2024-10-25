Индия решила закупиться алмазами

Индия по итогам сентября увеличила импорт алмазов на 11% год к году, до 8,8 млн карат. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии.

В денежном выражении импорт составил $779 млн. Показатель оказался на 25% ниже значения за прошлый сентябрь, однако по сравнению с августом 2024 года, напротив, подскочил на 16%.

Экспорт бриллиантов из Индии по результатам сентября просел на 17% в годовом выражении и составил 1,52 млн карат. При этом в месячном выражении показатель вырос на 13%. Всего за сентябрь страна заработала на продаже драгоценных камней за рубеж порядка $1,29 млрд.

Индия является одним из главных покупателей российских алмазов. Более того, страна представляет собой крупнейший центр производства бриллиантов — в ней изготавливается 95% бриллиантов мира.

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