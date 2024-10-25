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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года

Аналитик Скрябин: цены на бензин до конца года вырастут на уровне инфляции

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Depositphotos

Цены на бензин до конца года вырастут на уровне инфляции. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, слова которого передает «Прайм».

Он отметил, что цены на топливо в РФ незначительно связаны с динамикой стоимости нефти. По его словам, примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней. В связи с этим, как сказал Скрябин, снижения цен на бензин ждать не стоит.

21 октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов сказал, что в ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России вырастут. В частности, самый популярный бензин марки АИ-92 с 1 ноября начнет стоить 54 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожает до 69 рублей за литр, дизельное топливо — до 66 рублей 50 копеек за один литр. Вавилов уточнил, что в различных субъектах России наблюдается колебание розничных цен на топливо в пределах 5%.

Ранее сообщалось, что автозапчасти в России продолжат дорожать.

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