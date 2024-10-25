Экономист оценила, сколько россияне потеряли из-за санкций

За последние два года российские семьи ощутили значительные финансовые потери, вызванные введенными в отношении страны санкциями. Ущерб от рестрикций составил примерно 2% ВВП, но основной удар по экономике нанесла девальвация рубля. Она обеспечила дополнительную инфляцию в 3% ежегодно. Об этом «Газете.Ru» сказала доцент инновационных и цифровых технологий университета «Синергия» Дарья Копылова.

По ее оценке, на уровне семей последствия санкций оказались ощутимыми. Главным фактором снижения доходов стала девальвация рубля: с 2022-го по 2024 год курс национальной валюты упал с 68 до 90 рублей за доллар, что увеличило инфляцию. По оценке экономиста, инфляция, связанная с девальвацией, составила около 3% ежегодно, тогда как общая инфляция в 2023 году достигла 7,5%.

Потери на семью выразились не только в росте цен на повседневные товары и услуги, но и в снижении доступности некоторых импортных продуктов и привычных брендов.

«Многие россияне скучают по отдыху на зарубежных курортах, доступ к которым стал сложнее из-за удорожания билетов на Кипр и Турцию в два раза. Однако это не самые критичные потери для семей, в сравнении с общей инфляцией и снижением доходов», — отмечает Копылова.

С 2022 года Запад ввел против России более 16 тыс. санкций.

Ранее сенатор назвала позитивные последствия антироссийских санкций.