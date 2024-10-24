В МВФ рассказали о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

В документе отмечается, что подобное происходит из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм.

По оценке фонда, проблема распространяется на весь Европейский регион, а также усугубляется ситуацией с энергетической безопасностью и экономической фрагментацией.

В МВФ добавили, что восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.

22 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что торговля из-за фрагментации впервые перестала быть двигателем мирового экономического роста.

Только за последние полтора года были введены свыше 4 тыс. ограничительных мер, и 60% из них — экономиками развитых стран. Георгиева отметила, что примерно две трети из этих мер наносят ущерб торговле, а торговля впервые перестала быть двигателем роста.

Ранее МВФ призвал Европу к реформам.