Путин анонсировал возможный рост ВВП в 4%

Рост российского ВВП в этом году может составить около 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, пишет ТАСС.

«Как вы видите, мы нормально живем, работаем, развиваемся. У нас экономика растет», — сказал он.

Путин добавил, что если в прошлом году рост ВВП составил 3,4-3,6%, в то в 2024 году этот показатель может достигнуть 3,9-4%.

18 октября российский президент заявил, что совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» (G7) и составляет более $60 трлн.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором указал, что в 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%.

Ранее сообщалось, что долг России к ВВП обновил исторический минимум.