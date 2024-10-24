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Технологическая компания «ТКС Холдинг» опубликовала ежемесячные операционные результаты

Т-Банк и «Росбанк» нарастили чистую прибыль более чем на 20%

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Shutterstock

Т-Банк по итогам 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей (+27%), «Росбанк» — до 40 млрд рублей (+24%). Об этом свидетельствуют операционные результаты «ТКС Холдинга», впервые предоставленные после вхождения «Росбанка» в состав группы.

В отчете сообщается, что общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 21% и достигло 45,7 млн.

«Количество активных пользователей, приносящих нам выручку каждый месяц, превысило 31 млн, а с учетом клиентов Росбанка приблизилось к 33 млн. При этом доля активных клиентов, использующих два или более продуктов нашей экосистемы, составляет около 50%. Такой уровень вовлеченности подтверждает высокое качество и востребованность наших продуктов на рынке и успешность их кросс-продаж», — пояснил глава Т-Банка Станислав Близнюк.

Общий объем покупок по картам за 9 месяцев вырос на 38% и достиг 6,5 трлн рублей.

Также отмечается, что суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и «Росбанка» составил 2,7 трлн рублей.

Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и «Росбанке» вырос до 5,1 трлн рублей.

⁠Совокупный капитал группы с учетом Т-Банка и «Росбанка» превысил 500 млрд рублей. По словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, это будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и предложению новых прорывных продуктов всем клиентам экосистемы.

Напомним, в августе «ТКС Холдинг» получил контроль над 99,4% «Росбанка». В сентябре менеджмент обоих банков предложил присоединить Росбанк к Т-Банку в качестве филиала, чтобы эффективнее использовать капитал, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе за счет перехода на единые ИТ-решения.
Глава Т-Банка также напомнил, что на прошлой неделе совет директоров «ТКС Холдинга» инициировал переименование группы в «Т-Технологии».

По его словам, обновленное название будет отражать основное конкурентное преимущество бизнеса — развитие технологических решений и платформ.

«Сохраняя фокус на инновациях, мы продолжаем расширять использование AI в улучшении пользовательского опыта и персонализации, антифрод-направлении и для повышения эффективности внутрикорпоративных процессов. Использование высокотехнологичных решений также помогает нам закрепляться в комплементарных основному бизнесу сегментах рынка, к примеру, за счет запуска собственной рекламной платформы», — заявил Станислав Близнюк.

Технологическая компания планирует публиковать операционные результаты каждый месяц, а также продолжит ежеквартально раскрывать отчетность по МСФО, наиболее полно отражающую динамику финансовых показателей всей группы. Ближайшая отчетность МСФО планируется в конце ноября.

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