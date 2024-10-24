В Социальном фонде РФ заявили о готовности к индексации пенсий по старости

Российские граждане начнут получать проиндексированные пенсии по старости с 1 января 2025 года. Об этом в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков, передает РИА Новости.

«Все средства на индексацию пенсий и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть <...>. Соответственно, в январе уже наши граждане <...> получат сумму пенсии с учетом индексации», — сказал он.

При этом Чирков обратил внимание, что есть пенсионеры, которые в соответствии с графиком должны получить выплаты в начале января. Но из-за новогодних каникул таким гражданам начислят пенсии в декабре 2024 года, и суммы уже будут проиндексированы.

Как отметил глава Социального фонда РФ, на индексацию выплат работающим пенсионерам власти планируют выделить более 106 млрд рублей.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тыс. рублей. По его словам, соответствующие выплаты проиндексируют на уровень инфляции, которая сложилась в 2024 году.

Ранее в РФ предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной из категорий граждан.