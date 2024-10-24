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Победа Трампа может стоить Германии €180 млрд

IW: экономика Германии рискует лишиться €180 млрд при победе Трампа

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Экономика Германии может лишиться €180 млрд к 2028 году, если на предстоящих выборах в США победит Дональд Трамп. Такой прогноз дали аналитики Института экономики ФРГ (IW).

«Торговая война между США и Европой может означать потерю до €180 млрд для Германии за четырехлетний срок полномочий [Трампа]», — говорится в статье.

Аналитики IW уверены, что Трамп в случае возвращения в Белый дом поднимет импортные пошлины на 10-20%. Такие меры нанесут удар по немецким компаниям, отмечают они.

Сильнее всего от повышения ставок, по оценкам экономистов, пострадают ориентированные на внешний рынок организации по автомобилестроению и машиностроению. В результате ВВП ФРГ может снизится на 1,5% к окончанию президентского срока Трампа.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Трамп представляет интересы республиканцев, от демократов баллотировалась Камала Харрис.

Ранее звездный инвестор Джим Роджерс оценил последствия для доллара после выборов президента США.

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