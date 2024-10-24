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Стало известно, сколько можно заработать на сдаче квартиры

Домклик: доход от краткосрочной сдачи квартиры составляет около 42 тысяч рублей

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Depositphotos

Месячный доход при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования) составит порядка 42 тыс. рублей, подсчитали аналитики сервиса Домклик.

Сдавать квартиру на долгий срок оказалось менее выгодно. Так, медианная ставка на российском рынке долгосрочной аренды составляет около 35 тыс. рублей в месяц.

Этой осенью дороже всего снимать жилье во Владивостоке. За одну ночь придется заплатить около 4,8 тыс. рублей. Самое дешевое предложение в Краснодаре — в среднем 2,7 тыс. рублей за сутки. Также недорогие варианты размещения предлагают Новосибирск и Красноярск (по 2,8 тыс. рублей).

Самым популярным осенним направлением стал Санкт-Петербург. Стоимость аренды квартиры в Северной столице обойдется в 3,6 тыс. рублей в сутки. На втором месте Москва со средней ставкой в размере 4,7 тыс. рублей за ночь.

В условиях высоких ставок многие россияне были вынуждены отложить покупку квартиры. Некоторые и вовсе решили всю жизнь арендовать квартиру.

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