Россиянам раскрыли, считаются ли деньги на вкладе совместным имуществом

Деньги на банковском вкладе считаются совместным имуществом супругов, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

Средства на вкладе, как и недвижимость, предметы искусства, техника, принадлежат супругам поровну, подчеркнул эксперт. Исключение составляет унаследованное или подаренное имущество, уточнил он.

«Правило распоряжения совместно нажитым имуществом супругов не работает, если они заключали брачный договор, который устанавливает другой режим владения», — отметил Гаврилов.

Совместным имуществом в России является даже криптовалюта, соответственно, ее тоже делят при разводе. Трудность заключается в том, что суды пока не разработали единых подходов к разделу таких активов.

Ранее россиянам рассказали, как наследуется имущество супругов.