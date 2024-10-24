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Эксперты описали «новую реальность» российской экономики

РБК: эксперты ВШЭ рассказали о «новой реальности» российской экономики

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Shutterstock

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) рассказали о «новой реальности» российской экономической модели, пишет РБК.

По мнению экономистов, после шока 2022 года в российской экономике сформировалась новая, посткризисная структура как следствие адаптации и восстановления. Сегодня российская экономика отличается меньшим уровнем добычи полезных ископаемых, и в первую очередь энергоносителей, и существенно более высоким уровнем обрабатывающих производств, в том числе высокотехнологичные виды продукции.

«Потенциал аномально быстрого подъема в реальном секторе экономики к середине 2024 года в первом приближении исчерпан», — говорится в сообщении.

До этого министерство финансов признало несостоявшимися оба первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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