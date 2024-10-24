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Российские власти стали чаще покупать VPN

«Ъ»: закупки VPN российскими органами власти выросли на 683%

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Depositphotos

Российские власти увеличили закупки VPN на 683%, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в период с января по сентябрь 2024 года сумма затрат на подключение VPN составила 14,1 млрд рублей, при этом большая часть — 9,8 млрд рублей — пришлась на департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

По словам вице-президента по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимира Волкова, крупные компании и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры. Именно с этим он связывает стремительный рост спроса на подобные услуги.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на отчет российского разработчика средств информационной безопасности «Код Безопасности» писала, что организации России, относящиеся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), увеличили инвестиции в средства киберзащиты на 92% в первом квартале 2024 года.

Ранее портал «Хабр» сообщал, что пользователи антивируса Kaspersky в США пользуются VPN из-за санкций.

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