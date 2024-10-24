Россиянам посоветовали начать копить прямо сейчас

Россиянам не стоит ждать подходящего момента, чтобы начать откладывать деньги, и ставить себе долгосрочные финансовые цели. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он рекомендовал заняться накоплениями прямо сейчас и ставить финансовые цели на срок от 20 до 30 лет.

Эксперт сказал, что успешное долгосрочное финансовое планирование требует тщательного подхода. Балынин уточнил, что цели на 20-30 лет затем нужно группировать по пятилетним периодам, и в конце — детализировать на каждый предстоящий финансовый год. По словам экономиста, цели должны быть четко сформулированы и измеримы, обязательно с указанием даты их достижения. По мнению Балынина, важно также продумать набор инструментов для достижения целей, учесть факторы, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние. Это позволит построить сценарии возможного развития событий, уточнил эксперт.

Он посоветовал записывать цели и возможные отклонения в документе — будь то бумажном или электронном формате. При отклонении от запланированных показателей важно анализировать как причины, так и последствия в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, уверен экономист.

Балынин призвал не бояться отклонений в краткосрочной перспективе, главное — обеспечение достижения целей в долгосрочном периоде. Любые события в будущем носят вероятностный характер, заключил эксперт. Специалист подчеркнул важность гибкости и готовности реагировать на внешние изменения, сохраняя при этом ориентир на долгосрочные цели, что и является залогом финансового успеха в условиях нестабильности.

«Не вижу никакой проблемы в постановке долгосрочных финансовых целей. Мастерство управления личными финансами заключается в том, чтобы ставить их независимо от социально-экономической ситуации. Ждать подходящего момента не нужно — он уже настал, это сегодня! Любые временные экономические колебания не должны влиять на стратегические цели. Мы меняем тактические подходы, но не корректируем долгосрочные задачи. Их можно пересмотреть только под влиянием внутренних факторов, таких как изменение нашего мировоззрения, но не внешних обстоятельств», — подытожил Балынин.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19%. Ставки по вкладам выросли до 19-22% годовых, а накопительным счетам — до 22%.

Ранее «Газета.Ru» предрекла увеличение ключевой ставки до 20% 25 октября.