США и Украина подписали заявление о займе с погашением из доходов от активов РФ

Министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву $20 млрд с погашением средствами из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Йеллен подчеркнула, что подписание заявления было сделано, чтобы обозначить намерение сторон заключить кредит, а также продемонстрировать тому, что источником погашения будет прибыль, полученная от замороженных активов России, а не новые американские или украинские налоговые доллары.

23 октября в Белом доме заявили, что США, ЕС и члены «Большой семерки» (G7) предоставят Украине $50 млрд в рамках займа G7 с дальнейшим погашением из доходов от замороженных активов России.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

До этого газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.