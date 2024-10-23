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США и Украина подписали заявление о займе с погашением из доходов от активов РФ

США и Украина подписали соглашение о займе в размере $20 млрд

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Shannon Stapleton/Reuters

Министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву $20 млрд с погашением средствами из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Йеллен подчеркнула, что подписание заявления было сделано, чтобы обозначить намерение сторон заключить кредит, а также продемонстрировать тому, что источником погашения будет прибыль, полученная от замороженных активов России, а не новые американские или украинские налоговые доллары.

23 октября в Белом доме заявили, что США, ЕС и члены «Большой семерки» (G7) предоставят Украине $50 млрд в рамках займа G7 с дальнейшим погашением из доходов от замороженных активов России.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

До этого газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.

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