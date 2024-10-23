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Новые выпуски российского госдолга не смогли продать

Впервые с мая Минфин России признал несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ

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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов признало несостоявшимися оба первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным «Интерфакс», министерство не смогло продать облигации из-за дискомфортной ситуации на внутреннем рынке. В первую очередь речь идет о снижении котировок ОФЗ на вторичном рынке, который влияет и на первичный.

В начале октября сообщалось, что биржевой индекс ОФЗ на Московской бирже снизился до минимального значения за последние 2,5 года, опустившись ниже 101 пункта впервые с марта 2022 года.

«Ожидания инвесторов, что в октябре ставка вырастет до 20%, постепенно трансформируются в котировки ОФЗ. Облигации с фиксированным купоном будут оставаться под давлением», — прокомментировал РБК Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Рынок негативно отреагировал на заявление главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова о возможном повышении ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ.

Ранее банки уличили в манипуляциях с кредитными ставками.

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