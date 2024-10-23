В ВТБ начали использовать отечественные принтеры

В рамках импортозамещения ВТБ перейдет на отечественные принтеры, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что первые принтеры от российского производителя офисной техники ГК «Катюша» уже установили на точках ВТБ по выдаче банковских карт иностранным гражданам на международном финансово-экономическом форуме БРИКС-2024, который проходит 22-24 октября в Казани.

Как рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, вопрос перехода к российских решениям является одним из ключевых для любой отечественной корпорации.

«Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные устройства во всей сети отделений и офисов ВТБ. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом», — сказал он.

Управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов отметил, что сотрудничество с такой масштабной структурой позволяет ускорить переход от импортозамещения к технологическому лидерству.

«Отмечу, что использование наших комплексных ИТ-решений на базе российской реестровой электроники и ПО обеспечивает заказчикам исполнение Указа Президента РФ № 166 о запрете использования иностранного ПО на критической информационной инфраструктуре», — сказал он.

Приобретением, установкой и обслуживанием принтеров займется компания «Т1 Сервионика».

«Один из наших приоритетов — помощь бизнесу с большой филиальной сетью в переходе на использование российской печатной техники», — отметил генеральный директор «Т1 Сервионика» Александр Ельцов.