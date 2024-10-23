Страны БРИКС выразили обеспокоенность влиянием санкций на экономику

Страны БРИКС заявили о встревоженности влиянием санкций на мировую экономику. Соответствующее положение было внесено в декларацию стран клуба по итогам саммита в Казани, передает ТАСС.

Согласно документу, незаконные (то есть не одобренные институтами Организации Объединенных Наций) санкции являются нелегитимными односторонними принудительными мерами, которые негативно влияют на международную торговлю и достижение целей устойчивого развития.

«Такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды», — говорится в заявлении стран — участниц саммита.

До этого Рябков заявил, что в БРИКС принимаются страны, не накладывающие незаконных санкций.

БРИКС — это объединение девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее саммит БРИКС с участием 32 стран назвали дипломатической победой Путина.