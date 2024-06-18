В МИДе объяснили критерии приема стран в БРИКС

В объединение БРИКС принимаются страны, не накладывающие незаконных санкций и не поддерживающие подобную политику. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Для нас один из ключевых критериев приема в БРИКС и включение в категорию государств-партнеров — это неучастие каких-либо стран, претендующих на это место, в политике незаконных санкций, незаконных ограничительных мер против кого-либо из участников БРИКС, прежде всего, разумеется, России», — заявил Рябков на X юбилейном международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» на тему «Россия в мировом контексте».

Отвечая на вопросы на пресс-конференции после форума, Рябков добавил, что в связи с подобной политикой западных стран, кризис отношений между РФ и Западом будет долгим.

До этого Сергей Рябков заявил, что Россия считает безнадежными попытки донести до Запада свою позицию, так как Западный мир разучился принимать альтернативные точки зрения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России.