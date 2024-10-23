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TSMC отрицает информацию о расследовании США в отношении компании

Тайваньская TSMC опровергла информацию о расследовании США в отношении компании

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Shutterstock/Jack Hong

Крупнейший в мире чипмейкер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) отрицает, что является объектом расследования властей США по поводу ее поставок чипов китайской Huawei, находящейся под американскими санкциями. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«TSMC стремится соблюдать все применимые правила и нормы, включая меры экспортного контроля», — заявил представитель компании.

СМИ ранее сообщали, что министерство торговли США подозревает компанию в поставках чипов для смартфонов Huawei и, как следствие, нарушении экспортных правил.

В TSMC утверждают, что не поставляет китайскому производителю чипы с сентября 2020 года.

Компания Huawei была включена в черный список минторга США в мае 2019 года по соображениям национальной безопасности.

Компания TSMC — один из крупнейших в мире производителей электронных чипов. В 2023 году TSMC заработала $69,3 млрд, опередив по объему выручки Intel и Samsung. Помимо Тайваня, где располагаются основные мощности, компания строит заводы по производству чипов в США, Японии и Германии.

Ранее в России оценили последствия прекращения производства микрочипов на Тайване.

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