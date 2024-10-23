ВТБ наградил победителей шестого сезона проекта «Бизнес баттл»

В Калининграде при поддержке ВТБ, правительства Калининградской области и РАНХиГС 22 октября прошел финал шестого сезона конкурса стартапов «Бизнес баттл». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В этом году конкурс был нацелен на проекты-маяки в рамках пяти направлений развития Калининградской области: новая экономика, ориентированная на знания и технологии, агропромышленный комплекс, туризм, здравоохранение и экология.

Победителями конкурса стали Алексей и Екатерина Неринг с проектом «Я у мамы инженер и у папы тоже». ВТБ вручил им 2 млн рублей на развитие бизнеса. Второе место занял Константин Аверин с проектом «Система динамического пакетирования туров». Ему подарили бесплатное обучение по программе МВА в ИБДА РАНХиГС стоимостью 1,6 млн рублей. За третье место Светлане Нигматуллиной с проектом «Терновое поле» ВТБ вручил 600 тыс. рублей.

Как рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, «Бизнес баттл» уже дал путевку в жизнь десяткам стартапов, которые выросли под руководством опытных наставников.

«Даже те из участников, кто не дошел до финала, получили ценный опыт и знания. Уже сейчас «выпускники» бизнес-битвы создают новые рабочие места и развивают экономику Калининградской области. Для ВТБ поддержка бизнеса в регионах – одна из важнейших задач, поэтому мы применяем индивидуальный подход к клиентам среднего и малого бизнеса и участвуем в проектах по формированию деловой среды», — сказал он.

По его словам, банк планирует расширить географию и запустить конкурс в аналогичном формате еще в трех городах.

«Когда предприниматели приходят с инициативами и с уже готовыми бизнес-планами, они могут рассчитывать на поддержку правительства Калининградской области», — отметил губернатор региона Алексей Беспрозванных

Также в ВТБ напомнили, что до конца октября будет завершен перевод всех клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия». Как уточнили в банке, при переходе в ВТБ клиентам «Открытия» доступна вся линейка продуктов. Также новым клиентам СМБ банк предоставляет персонального менеджера. За клиентом закрепляется индивидуальный финансовый советник, который помогает клиенту развивать бизнес.