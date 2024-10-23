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Россия резко нарастила поставки алюминия в Индию

Поставки российского алюминия в Индию в августе выросли более чем в шесть раз

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Алексей Майшев/РИА Новости

По итогам августа Россия поставила на индийский рынок алюминия на максимальные с мая $6,15 млн. В годовом выражении объем экспорта вырос в шесть раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии.

Основная доля поставок пришлась на алюминиевую проволоку. На импорт этого товара из РФ Индия потратила порядка $4 млн. Около $1,5 млн ушли на закупку различных изделий из алюминия, $430 тыс. — на плиты и листы из алюминия, еще $300 тыс. — на сплавы необработанного алюминия.

По результатам августа Россия занимала лишь 25 место среди ключевых импортеров алюминия на индийский рынок. Лидером был Китай с объемом поставок $190 млн. В топ-3 также вошли США ($105 млн) и ОАЭ ($55 млн).

До этого сообщалось, что РФ потеряла первое место по поставкам удобрений в Индию. Экспорт российских удобрений по направлению в августе рухнул в 17 раз.

Ранее эксперты предсказали сокращение товарооборота России и США до минимума с 1992 года.

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