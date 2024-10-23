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Стало известно, сколько Калининград заработал на туристах с начала года

Туристы за девять месяцев потратили в Калининградской области 20 млрд рублей

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E. O./Shutterstock/FOTODOM

Туристы по итогам января — сентября потратили в Калининградской области порядка 20 млрд рублей, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Его слова приводит «Интерфакс».

Доходы местного гостиничного бизнеса за период выросли на 27% в годовом выражении и достигли 4,2 млрд рублей. Выручка санаториев увеличилась на 17%, до 2,2 млрд рублей. Учреждения культуры за девять месяцев заработали 2,9 млрд рублей (+28%).

Кроме того, заметно выросли доходы туристических агентств и операторов — на 23% год к году, до 1,8 млрд рублей.

Ермак объяснил такие показатели развитием инфраструктуры гостеприимства в Калининградской области.

Мировой туризм постепенно восстанавливается. Так, по результатам января — июля международный турпоток оказался всего на 4% ниже уровня допандемийного 2019 года, свидетельствуют данные Организации ООН по туризму.

Ранее стало известно, сколько иностранцев посетили Москву за полгода.

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