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Турецкий политик заявил, что Запад будет угрожать Анкаре в случае членства в БРИКС

Политик Топкурулу: Запад будет угрожать Турции в случае вступления в БРИКС

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Burhan Ozbilici/AP

Если Турция вступит в БРИКС, то Запад будет угрожать ей экономической войной. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Политик отметил, что в случае членства в БРИКС, существует возможность угрожать Анкаре войной через вошедшие в страну за последний год «горячие деньги нью-йоркских и лондонских банкиров» и через вооруженные силы, которые сформированы вокруг Турции.

Топкурулу подчеркнул, что Турция будет противостоять этим угрозам, встав рядом со своими естественными союзниками — Россией, Ираном, Ираком, Сирией и другими странами региона. И самым коротким путем к этому является членство в БРИКС.

30 сентября Топкурулу заявил, что одобрение турецким парламентом вступления страны в БРИКС станет нелегким процессом, поскольку в правительстве находится много прозападных политиков. В то же время политик выразил надежду, что Турция «успешно завершит борьбу за членство в БРИКС».

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.

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