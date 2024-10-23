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Госдума приняла поправки по уплате налогов и пошлин

Госдума одобрила поправки по уплате пошлин и налога на прибыль

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях разработанный кабмином законопроект, который вносит ряд изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Среди новшеств — увеличение государственной пошлины за регистрацию договора аренды: до 4000 рублей для физических лиц и 44 000 рублей для юридических. Ставка налога на прибыль доходов организаций по ценным бумагам государства возрастет с 15 до 20%.

Кроме того, вырастут акцизы на безалкогольную продукцию, содержащую сахар, и спиртные напитки. Также скорректируют акцизы на нефтепродукты. Налог на добычу полезных ископаемых снизится до нуля при производстве аммиака и водорода в Арктике.

До этого сообщалось, что Государственная дума отклонила законопроект о скидке в размере 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект был представлен в 2023 году вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди»). По его словам, увеличение числа примерных водителей и снижение количества пострадавших в ДТП позволит снизить бюджетные расходы на оказание медпомощи.

Ранее в России предложили ряд мер для борьбы с нелегальным наймом самозанятых.

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